НЕПОБЕДИМЫЕ. Пауэрлифтер София Беруашвили о рекордах, доступности города и страхах в спорте

Продолжение интервью с пауэрлифтером Софией Беруашвили о тренере и условиях тренировки, мечте, рекордах и курьезах.

Первая часть интервью о болезни, особенностях обучения и спорте как психологической реабилитации – читайте по ссылке.

О силовых показателях

Становая тяга – это не мой максимум. Я показала 140 кг, но там такая ситуация была, что россиянке до меня было далеко, а мне до мирового рекорда не очень близко. Поэтому не предпринимала больше попыток. На чемпионате Украины была попытка на 150 кг. Я сорвала, но сделала двойное движение, и мне не засчитали попытку. В приседаниях 125 кг – это мой максимум. В жиме лежа один подход на тренировках был 75 кг, но тогда больше ничего не делала. Поэтому 70 кг на тренировках – это пока максимум.

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На чемпионате Украины тягу не засчитали, когда шла на 125 кг через двойное движение. А когда приседала 95 кг, то встала, но тоже не засчитали. Все из-за привычки по легкой атлетике, где мы, когда вставали, то фиксировали на носочки. И я здесь то же самое сделала. Так легко получилось. Тренер долго боролся с этими "носочками". Всегда на атлетике, когда было тяжело, то сперва левой дожимала, а потом правой. Здесь так нельзя, тоже переучивали.

На соревнованиях я всегда лучше выступаю, чем на тренировках. Во время тренировочного процесса никогда не выхожу на большие веса. На соревнованиях, иногда, вдвое больше веса беру, чем на тренировках. Не знаю, хорошо это или плохо. Методики тренировки разные есть. Кто-то только на больших весах работает во время тренировок. Мне хорошо так, как есть, и тренер так строит план. Поэтому во время подготовки к соревнованиям я работаю без травм и не имею проблем. Мне легче работать на максимуме и на один подход, так как выносливости вообще нет.

О тренере

Он и папа, и мама. Очень понимающий, никогда меня не "гонит", переживает, следит, чтобы если больная, то сначала полностью вылечилась, а тогда занималась. Поэтому за эти два года у меня не было желания "халявить". Развивает ответственность. Он очень спокойный, приятно с ним работать. Он на меня никогда не кричит, даже чтобы завести во время попытки. На соревнованиях все эмоции держит в себе. У моей подруги тренер такая подрывная, очень переживает, а он все очень спокойно делает. С ним очень хорошо. На меня раз тренер сборной во время соревнований голос поднял, я аж расплакалась. Это так необычно было. (Смеется).

Мне нервов хватит, но тренером бы не работала. Нравится, когда мной управляют, говорят когда и что делать.

Об условиях для тренировок

У меня хорошие. Я тренируюсь на СКА во Львове. Там начальник зала каждый раз новые тренажеры ставит и фикус посреди зала поставил, что скоро даже ходить негде будет (Смеется). Есть условия где переодеться, принять душ. Это один из лучших залов для силовой подготовки.

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Сборы проходят только в Ровно. Нам много места не нужно: небольшой зал, пару гантель и три помоста. Поэтому все хорошо.

О своем дне

Я рано встаю. В десять у меня тренировки. Люблю тренироваться утром, потому что после обеда – это какая-то кара Господня. Я опираюсь на тренажеры и почти сплю. После тренировки иду на пары. В общем тренируюсь трижды в неделю по одному разу в день. Перед соревнованиями мы тоже трижды тренируемся, но нагрузки большие. И добавляются сауна, массажи. Дома тоже постоянно чередуем веса, нет такого, чтобы с одним постоянно работали.

О диетах, питании и весе

Я ем много (Смеется). У меня началась беда, потому что меня взвешивают, есть распределение по весовым категориям. Когда была в легкой атлетике, то могла не задумываться и есть когда и что хочу.

В категории 82,5 кг весила больше, поэтому перед соревнованиями не ела и ограничивала себя. Теперь меня перевели в категорию 90 кг, а я вешу 81 кг. Не набираю, и перед соревнованиями ела булки, чтобы набрать вес. Теперь себя лучше чувствую, могу есть что хочу.

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Сладкое люблю. В прошлом году себя мучила. Не ела сладкого, только утром черный шоколад. Отказалась от хлеба. Ну я так страдала, но сбросила. Потому что когда становилась на весы: "А это еще не беда".

Летом весила 76 кг, не знала, что в другую категорию переводят. Тренер увидел и сказал: "Сиди наедай". Девушки в категории 82 кг перед соревнованиями имеют больше на 300 грамм, сидят и ограничивают себя, а я приду в номер вечером и нормально поем. Утром тоже хорошо питаюсь. Так, что есть свой плюс в новой категории.

Питаюсь по ощущениям, то, что хочу и когда хочу. Специальных диет не имею. Правда, когда добавляется спортивное питание (протеины, креатины), то начинаю меньше есть привычную пищу. Потому что если все есть, то и в дверь можно не влезть.

От мандража перед соревнованиями очень сильно теряю вес. Могу и два килограмма за сутки перед соревнованиями потерять. На самих стартах спокойная. Я никогда не думала, что буду переживать из-за потери веса. Потому что когда теряешь перед стартом, то вынуждена наедать и напивать нужный вес.

О выступлении со здоровыми спортсменами

Мы выступаем. Участвуем в совместных соревнованиях. Важно получить опыт. Никто не запрещает вместе соревноваться. Тренер всегда говорит, что одно соревнование заменяет семь тренировок. Нужны любые старты, чтобы научиться вести себя, контролировать мандраж.

Результаты отличаются, у меня килограммов на 20 меньше. Девушки в категории 65 кг тянут 160 кг. Я, возможно, тоже могу, но не знаю получится ли. Хотела бы попробовать себя в соревнованиях со здоровыми спортсменами на более серьезном уровне. Но не спешу, у меня еще есть время.

О рекордах

Успею дорасти до высшего уровня и до рекордов. Не переживаю из-за рекордов и высоких показателей. Если не получается – не беда, главное постепенно развиваться. На чемпионате Украины у нас была сильная конкуренция, я проиграла сопернице 7 кг. Но я спокойно отношусь к этому, я понимаю где и почему я проигрываю. Главное, что не больше, со временем все догоню.

О безбарьерности города

Проблематично вечером ходить. Также трудно пользоваться общественным транспортом, потому что светят фары и не видно номеров автобусов. А когда спрашиваешь людей, какая маршрутка или трамвай, то не допросишься. Но есть и наоборот, что подскажут, заведут, проведут. Поэтому мне лучше пешком пройтись, чем "ловить" маршрутку. Ты "тупо" стоишь перед автобусом и смотришь номер.

То покрытие, которое ставят, оно для полностью незрячих, и это очень важно. Хорошо, что его делают.

О том, что изменил спорт

Сейчас спорт – это смысл жизни. Но на нем мир клином не сошелся. Если бы отошла от него, то найду чем заняться. Начну искать работу по специальности. Не хочется, чтобы потом два диплома лежали, а ты картошку окучиваешь.

Воспитывается характер. Ты начинаешь придерживаться графиков, становишься ответственнее.

С приходом в спорт перестала себя жалеть. Раньше сядешь дома и жалуешься на погоду, свое состояние, все плохо. Сейчас такого нет. Я стала менее плаксива, а к железу по-другому и нельзя. Подойдешь к нему как "тряпка", так и не "сорвешь". Тут надо разозлиться, а я не могу. Меня трудно вывести из себя.

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Бывают моменты, когда себя жалко. Но это не так, что я иду и хочу, чтобы меня все жалели. Наоборот, не люблю, когда меня жалеют. Тогда расклеиваешься, становишься сентиментальным. Вечером дома пожалела себя: "бедная, несчастная, завтра опять куда-то вставать". По-другому нет.

О деньгах и обеспечении

Нас обеспечивают трехразовым питанием и платят суточные. Спортивное питание выдают. На каждого спортсмена есть определенная сумма. С тренером и спортсменом определяют, что надо, и дают.

Имеем своих врачей, которых тоже не так давно ввели в штат. Наш врач очень хороший, на соревнованиях выкладывается, наверное, больше нас. Он растирал, массажировал, что был более мокрым, чем мы.

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У нас начали платить большие призовые. За первое место дают 50 тысяч гривен, за мировой рекорд – столько же. А юниорские – по шесть тысяч гривен. Теперь и у нас можно отложить на квартиру за счет побед. У нас нет коммерческих турниров, поэтому только за счет призовых.

О страхах

До сих пор страшно приседать со штангой. Тебя вроде страхуют с четырех сторон, но все равно страшно. Говорили, что первый раз присядешь и полюбишь. Я присела, полюбила, но страшно. Еще боюсь травмы, потому что можешь прекратить карьеру.

О курьезах

Когда сдавала вступительный в Инфиз, то чуть не утонула. Плаваю, как топор.

О мечте

У меня "маленькая" мечта, хочу Range Rover. Не знаю почему так, не знаю получится ли, но хочу.

Публикация подготовлена при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека во Львове"