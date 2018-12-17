Непобедимый американский боксер сказал, кто побьет Ломаченко

Американский боксер Райан Гарсиа рассказал, кто может на равных биться с чемпионом мира по версиям WBA/WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко.

До сих пор непобедимый боксер заявил в интервью представителям американских СМИ, что Ломаченко будет трудно с действующим чемпионом WBA Super во втором полулегком весе американцем Джервонтой Дэвисом, передает Vringe.

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"Честно говоря, я чувствую, что Джервонта побьет Ломаченко. Именно это я вижу. Ломаченко на самом деле хорош. Он ломает тебя своим темпом. У него нет тяжелых ударов, в этом нет секрета. Он не бьет очень сильно, но его темп действительно высок, и он заставляет ребят... я не хочу сказать сдаваться... Его можно ударить, вы видели это", – заявил Гарсия.

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"Если Джервонта ударит вас, вам это не понравится. Ломаченко нужно отвечать Джервонте с той же силой. Нельзя просто принять удары, ведь Джервонта просто переедет его. Он же "Танк", он хочет переехать тебя. Нужно боксировать с ним и не позволять ему заставлять тебя пятиться", – добавил американец.

Напомним, что Ломаченко подтвердил, что его до сих пор интересует бой с Джервонтой Дэвисом. В то же время пока неизвестно, в какой категории может состояться этот поединок, в легкой или второй полулегкой (до 59 кг).

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