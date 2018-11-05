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      Непобедимый Мейвезер объявил о возвращении на ринг

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      Флойд Мейвезер
      Флойд Мейвезер

      Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг. Знаменитый спортсмен проведет бой с японцем Тенсин Насукавою в рамках турнира Rizin 14, который состоится 31 декабря в Японии.

      По словам Флойда, контракт с Rizin означает, что он будет привозить в Японию американских бойцов, которые будут выступать в промоушене.

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      Отметим, что сам Насукава является бойцом MMA и кикбоксинга, однако том, по каким правилам пройдет схватка с Мейвезером, пока не уточняется.

      На данный момент Флойд Мейвейзер в 50 боксерских поединках одержал 50 побед, из них 27 нокаутом. В своем последнем бою в июле прошлого года он техническим нокаутом одолел экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. На счету Насукави в профессиональных смешанных единоборствах четыре победы и ноль поражений.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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