Непобедимый Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг. Знаменитый спортсмен проведет бой с японцем Тенсин Насукавою в рамках турнира Rizin 14, который состоится 31 декабря в Японии.

По словам Флойда, контракт с Rizin означает, что он будет привозить в Японию американских бойцов, которые будут выступать в промоушене.

Читайте также: Мэйвезер и Пакьяо проведут бой-реванш до конца 2018 года

Отметим, что сам Насукава является бойцом MMA и кикбоксинга, однако том, по каким правилам пройдет схватка с Мейвезером, пока не уточняется.

На данный момент Флойд Мейвейзер в 50 боксерских поединках одержал 50 побед, из них 27 нокаутом. В своем последнем бою в июле прошлого года он техническим нокаутом одолел экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. На счету Насукави в профессиональных смешанных единоборствах четыре победы и ноль поражений.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24