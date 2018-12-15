Непобедимый мексиканский боксер бросил вызов украинцу Гвоздику

Чемпион мира по версии WBO в суперсреднем дивизионе Гильберто Рамирес (39-0, 25 КО) бросил вызов новоиспеченному владельцу пояса WBC в полутяжелом дивизионе Александру Гвоздику (16-0, 13 КО).

Накануне Рамирес решением большинства судей одолел американца Джесси Харта (25-2, 21 КО). После боя мексиканец сообщил, что планирует сменить весовую категорию.

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Я выиграл каждый раунд, я снова победил Харта. В восьмом раунде я травмировал локоть. Если бы не это, то я бы нокаутировал его. Я перехожу в полутяжелый вес. Готов сразиться с Гвоздиком,

– сказал Рамирес в комментарии для BoxingScene.

Отметим, что дела Рамиреса и Гвоздика ведет компания Top Rank, поэтому договориться о бое будет несложно.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут.

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