Непобедимый украинский боксер готовится к бою вместе с чемпионом мира по боям без правил

Захожий готовится к следующему бою с мастером спорта по панкратиону . Перспективный украинский супертяж @zakhozhiy_alexandr (9-0, 7 КО) работает в тренировочном лагере в зале @c.s.k.a.boxing накануне следующего боя, который должен пройти 15 декабря в Киеве . Украинцу в тренировках помогает мастер спорта международного класса по панкратиону, хортингу и самбо @ihor_duelist__potieria . Соперником Захожего 15 декабря будет бразилец Иринеу Беата #Коста Джуниор (19-8, 17 КО) . #бокс #новостибокса #захожий #потеря #самбо #панкратион #хортинг #лакипанчнет #boxing #boxingnews #zakhozhiy #poteria #sambo #horting #pancration #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 21 Ноя 2018 в 7:02 PST