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      Непобедимый украинский боксер готовится к бою вместе с чемпионом мира по боям без правил

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      Александр Захожий
      Александр Захожий

      Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий (9-0, 7 КО) работает в тренировочном лагере в зале в преддверии следующего боя, который должен состояться 15 декабря в Киеве.

      Об этом сообщает Instagram-страница luckypunchnet.

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      Украинцу в тренировках помогает мастер спорта международного класса по панкратиону, хортингу и самбо Игорь Потеря.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Захожий готовится к следующему бою с мастером спорта по панкратиону . Перспективный украинский супертяж @zakhozhiy_alexandr (9-0, 7 КО) работает в тренировочном лагере в зале @c.s.k.a.boxing накануне следующего боя, который должен пройти 15 декабря в Киеве . Украинцу в тренировках помогает мастер спорта международного класса по панкратиону, хортингу и самбо @ihor_duelist__potieria . Соперником Захожего 15 декабря будет бразилец Иринеу Беата #Коста Джуниор (19-8, 17 КО) . #бокс #новостибокса #захожий #потеря #самбо #панкратион #хортинг #лакипанчнет #boxing #boxingnews #zakhozhiy #poteria #sambo #horting #pancration #luckypunchnet

      Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

      Напомним, что Александр Захожий проведет следующий бой 15-го декабря в Киеве на вечере бокса Union Boxing Promotion. Ему будет противостоять бразилец Иринея Беата Коста Джуниор (19-8, 17 КО).

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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