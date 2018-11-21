Непобедимый украинский боксер готовится к бою вместе с чемпионом мира по боям без правил
Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий (9-0, 7 КО) работает в тренировочном лагере в зале в преддверии следующего боя, который должен состояться 15 декабря в Киеве.
Об этом сообщает Instagram-страница luckypunchnet.
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Украинцу в тренировках помогает мастер спорта международного класса по панкратиону, хортингу и самбо Игорь Потеря.
Напомним, что Александр Захожий проведет следующий бой 15-го декабря в Киеве на вечере бокса Union Boxing Promotion. Ему будет противостоять бразилец Иринея Беата Коста Джуниор (19-8, 17 КО).
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Источник: 24 Канал
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