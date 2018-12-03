Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника в третьем раунде

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Тесленко (15-0, 12 КО) одержал победу в поединке против Эдсона Сезара Антонио (40-8-1).

26-летний Тесленко одержал победу над 41-летним представителем бразильской школы бокса техническим нокаутом в третьем раунде. Этот бой стал уже десятым для Тесленко, который он провел в Канаде.

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Отметим, что поединок прошел в Квебеке в андеркарте главного боя вечера Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон.

Также эта победа подняла украинского супертяжа с 51-го на 42 место в мировом рейтинге.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

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