15:28
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника в третьем раунде

      193 Читати новину українською
      Александр Тесленко получил 15 победу в карьере
      Александр Тесленко получил 15 победу в карьере

      Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Тесленко (15-0, 12 КО) одержал победу в поединке против Эдсона Сезара Антонио (40-8-1).

      26-летний Тесленко одержал победу над 41-летним представителем бразильской школы бокса техническим нокаутом в третьем раунде. Этот бой стал уже десятым для Тесленко, который он провел в Канаде.

      Читайте также: Гвоздик совершил фантастический скачок в рейтинге лучших боксеров мира

      Отметим, что поединок прошел в Квебеке в андеркарте главного боя вечера Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон.

      Также эта победа подняла украинского супертяжа с 51-го на 42 место в мировом рейтинге.

      Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Нью-Йорк" одолели "Кливленд", но потеряли своего лидера
       5 марта 2013 , 12:00
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Дайджест: Пеллегрини нашел замену Харту, у Срны упрощается задача
       18 ноября 2013 , 10:44
      Синие с желтыми заключили мир. "Рух" - "Металлист" - 0:0
       21 августа 2014 , 21:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук