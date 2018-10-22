Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде: видео

Непобедимый украинский полусредневес Денис Лазарев (8-0-1, 3 КО) одержал убедительную победу в ЮАР. Украинец нокаутом во втором раунде победил в бою с южноафриканцем Онке Дуку (6-4-2, 3 КО).

Бой закончился уже во втором раунде после отличного удара правой в голову в исполнении Дениса Лазарева.

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Стоит отметить, что для Дуку это поражение стало первым досрочным в его профессиональной карьере.

Напомним, поединок еще одного украинца Владислава Сиренко (9-0, 8 КО) должен был стать главным событием вечера бокса в ЮАР, но был отменен, поскольку соперник украинца не сумел прилететь на поединок.

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