Непобедимый украинский боксер проведет следующий поединок 30 октября
Перспективный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (10-0, 10 КО) узнал дату возвращения в ринг.
Свой следующий бой винничанин проведет 30 октября в боксерском шоу компании Тома Леффлера 360 Promotions в Голливуде(США) , однако имя соперника украинца пока неизвестно.
Читайте также: Как украинский боксер "уничтожил" американца: видео победного боя
Напомним, что в своем последнем поединке Сергей Богачук победил грузина Николози Гвиниашвили (19-21-4, 15 КО) в рамках крупного вечера бокса в Москве перед финальным боем Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой4 марта 2013 , 04:48
La Vuelta: Гривко - среди лидеров зачета по итогам командной разделки25 августа 2013 , 13:00
Лобода сдержала обещание и таки разделась. ФОТО. ВИДЕО15 сентября 2013 , 17:40
На Оболони фанаты поддержали команду с крыши дома. ФОТО12 мая 2014 , 18:46