Непобедимый украинский боксер проведет следующий поединок 30 октября

Перспективный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (10-0, 10 КО) узнал дату возвращения в ринг.

Свой следующий бой винничанин проведет 30 октября в боксерском шоу компании Тома Леффлера 360 Promotions в Голливуде(США) , однако имя соперника украинца пока неизвестно.

Читайте также: Как украинский боксер "уничтожил" американца: видео победного боя

Напомним, что в своем последнем поединке Сергей Богачук победил грузина Николози Гвиниашвили (19-21-4, 15 КО) в рамках крупного вечера бокса в Москве перед финальным боем Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24