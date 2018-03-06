Непобедимый украинский боксер требует чемпионский бой

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко заявил, что готов провести титульный поединок с любым соперником.

На профессиональном ринге Деревянченко уже провел 12 боев – и все выиграл (причем, 10 – нокаутом). Сейчас украинец занимает первую строчку рейтинга IBF и с лета прошлого года имеет статус официального претендента на чемпионский пояс. Однако шанса провести решающий бой ему никто не дает, что сильно "цепляет" нашего боксера.

Я готов биться с казахстанцем Геннадием Головкиным, мексиканцем Саулем Альваресом и даже с американцем Джермеллом Чарло. Готов ко всем топовым боксерам в среднем весе. Мне не важно, с кем именно встретиться. Главное, чтобы на кону стоял титул чемпиона. Все отдам ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших!

– цитирует Деревянченко сайт кlitschko-brothers.com.

Это амбициозное заявление украинский боксер сделал вскоре после того, как уверенно победил в Нью-Йорке американца Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО). Деревянченко раунд за раундом "уничтожал" соперника, и тот в конце концов (после 6-й трехминутки) решил не выходить на ринг. Зрители отреагировали на такое решение бешеным свистом, а вот нашего бойца во время объявления итогов боя поздравили уважительными аплодисментами.

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Кто такой Сергей Деревянченко? Украинский профессиональный боксер, чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, участник Олимпийских игр-2008 (занял 9 место в средней весовой категории), участник Мировой серии бокса (WBS). На профи-ринге провел 12 боев (12-0, 10 КО). Деревянченко родился 31 октября 1985 года в Феодосии (Крым, Украина).