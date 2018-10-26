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      Непобедимый украинский боксер узнал имя следующего соперника: бой состоится в Киеве

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      Артем Далакян
      Артем Далакян

      Чемпион мира по версии WBA в самом легком весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) следующий бой проведет 15 декабря против боксера из Доминиканской Республики Грегорио Леброна (21-4, 16 КО), который на данный момент занимает третье место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

      Поединок состоится в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". Об этом сообщил промоутер украинца Дмитрий Елисеев на своей странице в Facebook.

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      В бою с Леброном Далакян во второй раз будет защищать титул WBA в самом легком весе. В июне текущего года украинец в Киеве в восьмом раунде нокаутировал Сиричаи Тайена (50-4, 35 КО).

      Напомним, что Далакян дебютировал в профессиональном боксе в 2011 году. За свою карьеру Артем провел 17 поединков, в каждом из которых побеждал. При этом Далакян 12 раз отправлял соперников в нокаут.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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