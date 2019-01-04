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      Непобедимый Уорд готов возобновить карьеру ради боя с Усиком: названы условия

      28 Читати новину українською
      Андре Уорд хочет боя с Усиком
      Андре Уорд хочет боя с Усиком / 24smi.org

      Джо Галлахер, тренер чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Каллума Смита, сообщил, что Андре Уорд хочет получить большую сумму денег за возвращение в ринг.

      По его мнению, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вряд ли будет проводить бой с Уордом.

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      "Андре Уорд хочет большие деньги за возвращение в ринг. Не думаю, что Усик когда-нибудь проведёт бой с Уордом. Я знаю, что Андре хочет встретиться с Усиком, чтобы побороться за чемпионские пояса, но я не думаю, что такой поединок заполнит стадионы в Украине, Великобритании или США", – цитирует тренера BoxingScene.com.

      Отметим, что генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщал, что Уорд рассматривается как один из возможных соперников Усика. Андре Уорд закончил карьеру и не дрался с лета 2017 года. На его счету 32 боя, все из которых завершились победой американца.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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