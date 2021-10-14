Неподалеку Одессы продавщицы мяса устроили разборки на ножах: одна из женщин попала в больницу
Источник:телеграм "Одесса INFO"
На одном из рынков Одесской области 14 октября произошел конфликт между двумя продавщицами мяса. Одна из женщин набросилась на другую с ножом.
Пострадавшая попала в больницу. Нападавшую задержали правоохранители.
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Продавщица мяса набросилась на коллегу с ножом
В городе Черноморск, неподалеку Одессы, на рынке "Утренний" 14 октября произошел конфликт между двумя продавщицами мяса. Одна из женщин набросилась на свою оппонентку с ножом.
Сегодня на рынке "Утренний" в мясном корпусе женщина-реализатор набросилась с ножом на коллегу, которая работала рядом. Нападающая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке в область грудной клетки,
– говорится в сообщении.
На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики отвезли пострадавшую в областную больницу. В свою очередь, нападавшую полицейские сопроводили в отдел полиции. Пока неизвестно, что стало причиной ссоры между женщинами.
На рынке продавщица мяса набросилась на коллегу с ножом / Фото "Одесса INFO"
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Инцидент вызвал шквал комментариев в сети
Пользователи сети активно комментировали сообщение о конфликте продавщиц. Они не понимали, что могло стать причиной такой агрессии, тем более в День защитников и защитниц Украины.
- "Они что – мясо не поделили?";
- "Видимо, сильно ее обидели, если схватилась за нож и не раскаивается";
- "Такой праздник сегодня и на тебе какая беда";
- "Что же так такое могло произойти?";
- "Взрослые, а ведут себя, как дети".