Неподалеку Одессы продавщицы мяса устроили разборки на ножах: одна из женщин попала в больницу

На одном из рынков Одесской области 14 октября произошел конфликт между двумя продавщицами мяса. Одна из женщин набросилась на другую с ножом.

Пострадавшая попала в больницу. Нападавшую задержали правоохранители.

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Продавщица мяса набросилась на коллегу с ножом

В городе Черноморск, неподалеку Одессы, на рынке "Утренний" 14 октября произошел конфликт между двумя продавщицами мяса. Одна из женщин набросилась на свою оппонентку с ножом.

Сегодня на рынке "Утренний" в мясном корпусе женщина-реализатор набросилась с ножом на коллегу, которая работала рядом. Нападающая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке в область грудной клетки,

– говорится в сообщении.

На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики отвезли пострадавшую в областную больницу. В свою очередь, нападавшую полицейские сопроводили в отдел полиции. Пока неизвестно, что стало причиной ссоры между женщинами.



На рынке продавщица мяса набросилась на коллегу с ножом / Фото "Одесса INFO"

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Инцидент вызвал шквал комментариев в сети

Пользователи сети активно комментировали сообщение о конфликте продавщиц. Они не понимали, что могло стать причиной такой агрессии, тем более в День защитников и защитниц Украины.