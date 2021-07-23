Последствия непогоды ликвидировали 238 человек и 57 единиц спецтехники ГСЧС. Они откачивали воду и эвакуировали людей.

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За прошедшие сутки в 3 регионах Украины бушевал шквальный ветер и падали интенсивные дожди. Это привело к тому, что:

38 частных жилых домов и дворов подтоплены;

100 кровель повреждены;

90 деревьев повалены.

Спасатели эвакуировали из опасных участков 18 человек. Всего 21 июля от начала непогоды откачали примерно 2000 кубометров воды.



В Одесской области возникли подтопления / Фото ГСЧС



Много деревьев повалил ветер / Фото ГСЧС

Какие регионы пострадали больше всего

В Донецкой области непогода повредила 77 кровель и повалила 33 дерева. К работам привлекли 106 человек и 28 единиц техники ГСЧС.

непогода повредила 77 кровель и повалила 33 дерева. К работам привлекли 106 человек и 28 единиц техники ГСЧС. На Луганщине ветер повредил 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крышу городской больницы. Коммунальщики и спасатели распилили и убрали 57 поваленных деревьев.

ветер повредил 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крышу городской больницы. Коммунальщики и спасатели распилили и убрали 57 поваленных деревьев. В Одесской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет.

Впечатляет! По данным ГСЧС, 22 июля в Одессе выпало рекордное количество осадков – 80% месячной нормы. Таких сокрушительных ливней не было с 1988 года.

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Какой будет погода 23 июля

Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной. Дожди, ветер и грозы отступят почти со всей территории страны. В пятницу синоптики прогнозируют потепление на несколько градусов. Однако не будет сильной жары. На всей территории будет в среднем +23... +26 градусов. То есть столбик термометра ни в одном из регионов не пересечет отметку +30 градусов.