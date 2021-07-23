Поврежденные крыши многоэтажек и деревопад: непогода наделала беды в Украине – фото
Источник:ГСЧС
Непогода, что бушевала в Украине на протяжении 22 июля, вызвала подтопления почти 40 жилых домов, а также повалила деревья. В общем силу стихии на себе почувствовали жители 3 областей.
Последствия непогоды ликвидировали 238 человек и 57 единиц спецтехники ГСЧС. Они откачивали воду и эвакуировали людей.
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За прошедшие сутки в 3 регионах Украины бушевал шквальный ветер и падали интенсивные дожди. Это привело к тому, что:
- 38 частных жилых домов и дворов подтоплены;
- 100 кровель повреждены;
- 90 деревьев повалены.
Спасатели эвакуировали из опасных участков 18 человек. Всего 21 июля от начала непогоды откачали примерно 2000 кубометров воды.
В Одесской области возникли подтопления / Фото ГСЧС
Много деревьев повалил ветер / Фото ГСЧС
Какие регионы пострадали больше всего
- В Донецкой области непогода повредила 77 кровель и повалила 33 дерева. К работам привлекли 106 человек и 28 единиц техники ГСЧС.
- На Луганщине ветер повредил 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крышу городской больницы. Коммунальщики и спасатели распилили и убрали 57 поваленных деревьев.
- В Одесской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет.
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Какой будет погода 23 июля
Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной. Дожди, ветер и грозы отступят почти со всей территории страны. В пятницу синоптики прогнозируют потепление на несколько градусов. Однако не будет сильной жары. На всей территории будет в среднем +23... +26 градусов. То есть столбик термометра ни в одном из регионов не пересечет отметку +30 градусов.