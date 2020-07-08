В Одесской области 7 июля бушевала непогода с сильными ливнями и шквалистым ветром. В Измаиле выпал град, размером с грецкий орех. В результате урагана есть пострадавшие.

Ураган повалил в Одессе 63 дерева. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на муниципальный департамент городского хозяйства. Советуем ознакомиться Грозы и штормовые ветры накроют Украину: где ждать непогоды Что известно о пострадавших из-за непогоды В результате падения деревьев пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

В реанимации лежит 44-летний мужчина. Его состояние тяжелое: переломы ребер, голени.

Еще один пострадавший находится в хирургии. Это 62-летний мужчина. У него перелом ребер. От падения дерева пострадал мужчина / Фото УСИ Град в Измаиле По словам очевидцев, в Измаиле град размером с грецкий орех разбивал окна в домах и автомобилях. Ливень также затопил городские улицы. Град в Измаиле / Фото "Думской" Смотрите видео непогоды в Измаиле: Непогода в Одесской области / Фото "Думской", "Одесса онлайн"