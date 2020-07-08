Поваленные деревья и град: Одесщиной прошелся ураган, есть пострадавшие – фото, видео
В Одесской области 7 июля бушевала непогода с сильными ливнями и шквалистым ветром. В Измаиле выпал град, размером с грецкий орех. В результате урагана есть пострадавшие.
Ураган повалил в Одессе 63 дерева. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на муниципальный департамент городского хозяйства.
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Что известно о пострадавших из-за непогоды
- В результате падения деревьев пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.
- В реанимации лежит 44-летний мужчина. Его состояние тяжелое: переломы ребер, голени.
- Еще один пострадавший находится в хирургии. Это 62-летний мужчина. У него перелом ребер.
От падения дерева пострадал мужчина / Фото УСИ
Град в Измаиле
По словам очевидцев, в Измаиле град размером с грецкий орех разбивал окна в домах и автомобилях. Ливень также затопил городские улицы.
Град в Измаиле / Фото "Думской"
Смотрите видео непогоды в Измаиле:
Непогода в Одесской области / Фото "Думской", "Одесса онлайн"