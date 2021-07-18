Местные опубликовали видео с последствиями непогоды. На кадрах видно, что ливень сопровождался сильным ветром, который наклонял деревья к земле.
Обратите внимание Украину охватят ливни, шквалы и град: где будет бушевать непогода
Мощный ветер сносил палатки
Ранее дождь прошел и в других районах города, в частности на проспекте Гагарина. Ветер был настолько мощный, что сносил торговые палатки на рынках.
Харьков накрыла гроза и мощный ветер: смотрите видео телеграмм-канала ХС
Вчера, 17 июля, прошел сильный ливень в поселке Дворечное Харьковской области. С полей потекла вода вместе с грязью. В результате подтопило 26 жилых домов.
Какой в дальнейшем будет погода в Харьковской области
- Погода в Харькове в понедельник, 19 июля, будет теплой и дождливой. По прогнозам синоптиков, температура будет подниматься до 33 – 36 градусов по Цельсию.
- Но уже начиная с 21 июля в Харьковской области похолодает. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Непогода в Украине: что известно
- Из-за непогоды в Украине 60 населенных пунктов остались без света.
- Ураган под Киевом унес жизни двух людей. Из-за сильного ветра произошел инцидент с парашютистом на Оболони.
- Во Львовской области стихия полностью обесточила 16 линий электропередач.
- По словам синоптиков, на Украину с территории Польши приближается пылевая буря из Сахары.