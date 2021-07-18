Местные опубликовали видео с последствиями непогоды. На кадрах видно, что ливень сопровождался сильным ветром, который наклонял деревья к земле.

Обратите внимание Украину охватят ливни, шквалы и град: где будет бушевать непогода

Мощный ветер сносил палатки

Ранее дождь прошел и в других районах города, в частности на проспекте Гагарина. Ветер был настолько мощный, что сносил торговые палатки на рынках.

Харьков накрыла гроза и мощный ветер: смотрите видео телеграмм-канала ХС

Вчера, 17 июля, прошел сильный ливень в поселке Дворечное Харьковской области. С полей потекла вода вместе с грязью. В результате подтопило 26 жилых домов.

Какой в дальнейшем будет погода в Харьковской области

Погода в Харькове в понедельник, 19 июля, будет теплой и дождливой. По прогнозам синоптиков, температура будет подниматься до 33 – 36 градусов по Цельсию.

Но уже начиная с 21 июля в Харьковской области похолодает. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

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