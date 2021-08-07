Непогода дошла до Харькова и Полтавы: повалило деревья, на дорогах реки – фото, видео

Украина снова страдает от непогоды – 7 августа сильные дожди накрыли Харьков, накануне же Полтаву и некоторые другие области. Стихия затопила там улицы, повалила деревья и оставила местных жителей без света.

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 7 августа в половине областей, в частности это касалось Полтавщины и Харьковщины. Дожди и шквалы прошли там уже утром.

К теме Половину областей накроют грозы, град и шквальный ветер: где ожидать непогоды

Последствия непогоды в Харькове

Сильный дождь и град выпал в Харькове. Местные жители публикуют в сети фото и видео последствий стихии. Люди отмечают, что больше всего досталось району Северная Салтовка – там машины плавали по улицам.

В Харькове выпал град: смотрите видео

Дождь в Харькове: смотрите видео​

Из-за дождя сильно затопило улицы: видео

Мощные дожди на Полтавщине

Дожди 6 и 7 августа прошли и в Полтавской области. В результате и-за ливня, гроз и шквалов там обесточены 143 населенных пункта, в том числе 130 – полностью, остальные – частично.

Спикер работников МЧС области Светлана Рыбалко рассказала "Суспільному", что непогода нанесла ущерб 4 районам: Полтавскому, Миргородскому, Кременчугскому и Лубенскому.

Кроме того, непогода привела к падению деревьев.



Спасатели убирали поваленные деревья с дороги / Коллаж 24 канала

Напомним, в Полтаве и частично в области дожди начали падать еще 6 августа.

Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Украине

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в течение суток 6 августа непогода частично повредила кровли 20 зданий, подтопила 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалила 163 дерева.

К счастью, жертв и пострадавших нет. По состоянию на утро 7 августа спасатели откачали 2 486 кубических метров воды, а поваленные деревья распилили и убрали. Сейчас почти все работы удалось завершить.

Кировоградская область

В Кропивницком была частично повреждена крыша 2 многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов и административного 2-этажного здания региональной торгово-промышленной палаты.

На территории Кропивницкого, а также Кропивницкого, Новоукраинского и Александрийского районов распилили и убрали 85 поваленных деревьев.



Спасатели распиливали деревья на Кировоградщине / Фото ГСЧС



Борьба с последствиями непогоды на Кировоградщине / Фото ГСЧС

Одесская область

В Раздельнянском и Подольском районах частично подтопило 10 домохозяйств. Сотрудники ГСЧС откачали 1 886 кубических метров воды. В селе Благодатное Белгород-Днестровского района пострадали 6 жилых домов и 24 домохозяйства, там откачали 600 кубических метров воды. Сейчас работы еще продолжаются.

Черкасская область

В селах Степное, Жовнино и Москаленки Золотоношского района повреждены кровли 2 школ, 2 домов культуры и 1 детского сада. На территории Черкасского и Золотоношского районов распилили и убрали 62 поваленных дерева.

Полтавская область

В Полтаве, а также Кременчугском и Лубенском районах распилили и убрали 16 поваленных деревьев.

Штормовое предупреждение на 7 августа

В Украине 7 августа из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение. Половину областей охватят грозы, град и мощные порывы ветра. Непогоду ожидают в центральных, восточных и южных областях.