На Киев обрушился мощный ливень за считанные минуты затопил улицы столицы. Сильный ветер, который его сопровождал, повалил деревья, а те заблокировали движение по городу.

Из-за непогоды в столице возникли серьезные пробки, передает 24 канал. Видео и фото непогоды публикуют в сети пользователи соцсетей.

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На них видно, что в самом центре Киева, на Подоле, машины фактически плавали по улицам.

Затопленная улица на Подоле: видео

А вот на улице Сечевых Стрельцов дерево упало на линию электропередач. При этом оно еще и заблокировало проезжую часть. На месте образовались огромные пробки. Некоторые водители даже помогали коммунальщикам убирать дерево, чтобы быстрее проехать.

Еще на одной киевской улице дерево упало прямо на припаркованные машины. В одной из них находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить из авто.

Мощный ливень в Киеве: видео

Заметим, что синоптики предупреждали о непогоде в восточных и северных областях 15 июня. Они заявляли о потенциально опасных погодных условиях: сильные грозы и ветер скоростью 15 – 24 метра в секунду.