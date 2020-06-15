Мощный ливень затопил Киев: автомобили плавали в воде, а ураган поломал деревья – фото и видео
На Киев обрушился мощный ливень за считанные минуты затопил улицы столицы. Сильный ветер, который его сопровождал, повалил деревья, а те заблокировали движение по городу.
Из-за непогоды в столице возникли серьезные пробки, передает 24 канал. Видео и фото непогоды публикуют в сети пользователи соцсетей.
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На них видно, что в самом центре Киева, на Подоле, машины фактически плавали по улицам.
Затопленная улица на Подоле: видео
А вот на улице Сечевых Стрельцов дерево упало на линию электропередач. При этом оно еще и заблокировало проезжую часть. На месте образовались огромные пробки. Некоторые водители даже помогали коммунальщикам убирать дерево, чтобы быстрее проехать.
Еще на одной киевской улице дерево упало прямо на припаркованные машины. В одной из них находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить из авто.
Мощный ливень в Киеве: видео
Заметим, что синоптики предупреждали о непогоде в восточных и северных областях 15 июня. Они заявляли о потенциально опасных погодных условиях: сильные грозы и ветер скоростью 15 – 24 метра в секунду.