Село Гологоры, что на Львовщине, пострадали из-за непогоды. Затопило дома, хозяйственные постройки, земельные участки. Все вокруг в воде и грязи.

Последствия непогоды в селе Гологоры Золочевского района показала местная жительница Мария, пишет Zolochiv.net.

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У нее затопило дом, хозяйственные постройки, земельные участки. Вода подперла дверь в доме. Женщина не смогла самостоятельно выйти из дома. Помочь пришли соседи, приехали родные.

Когда вода сошла, все вокруг превратилось в болото. В доме пол в иле, на стенах заметен след от грязной воды. Двор тоже в болоте.



На Львовщине из-за непогоды затопило дома, земельные участки / Фото Zolochiv.net

Пострадали многие жители села. Они надеются на помощь от власти в борьбе с последствиями непогоды.

Село Гологоры затопило: вода и грязь везде – видео

От непогоды пострадало село Гологоры на Львовщине: смотрите карту​

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Обратите внимание! Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях 15 июня: грозы с градом и шквалами. Непогоду следует ожидать жителям центральных и восточных областей. На Западе будет несколько спокойнее.