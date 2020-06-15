Затопило село Гологоры на Львовщине: вода и грязь везде – видео
Село Гологоры, что на Львовщине, пострадали из-за непогоды. Затопило дома, хозяйственные постройки, земельные участки. Все вокруг в воде и грязи.
Последствия непогоды в селе Гологоры Золочевского района показала местная жительница Мария, пишет Zolochiv.net.
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У нее затопило дом, хозяйственные постройки, земельные участки. Вода подперла дверь в доме. Женщина не смогла самостоятельно выйти из дома. Помочь пришли соседи, приехали родные.
Когда вода сошла, все вокруг превратилось в болото. В доме пол в иле, на стенах заметен след от грязной воды. Двор тоже в болоте.
На Львовщине из-за непогоды затопило дома, земельные участки / Фото Zolochiv.net
Пострадали многие жители села. Они надеются на помощь от власти в борьбе с последствиями непогоды.
Село Гологоры затопило: вода и грязь везде – видео
От непогоды пострадало село Гологоры на Львовщине: смотрите карту
Непогода в Украине: что известно
- В течение нескольких дней непогода не отпускает страну.
- 11 июня в Тернопольской и Ровненской областях выпал огромный град.
- На Закарпатье мощный ливень затопил улицы и разрушил несколько мостов.
- Жуткая гроза накрыла и Львов – автомобили буквально плавали по улицам города.
- Вечером 12 июня от плохих погодных условий пострадал Днепр. Там повалены деревья, затопило улицы.
- В Запорожье выпал рекордный по размеру град.
- На оккупированной Донецкой области 13 июня дул сильный ветер. В Макеевке местные жители рассказали, что наблюдали смерч.
- На Буковине и Прикарпатье после сильных дождей поднялись реки. Затопило десятки сел, размыло автодороги.
- Есть жертвы непогоды и много пострадавших.