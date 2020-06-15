В Одесской области в результате непогоды пострадал город Рени и соседние села. Ливни 13 – 14 июня спровоцировали мощные потоки воды. Они разрушили дороги и затопили дома.

Непогода 13 – 14 июня нанесла Одесской области страшные убытки, сообщает "Думская".

Читайте также Села на Буковине и Прикарпатье из-за непогоды оказались под водой: есть жертва – фото, видео

Мощные потоки воды пронеслись по улицам города Рени Одесской области и окружающих сел во время ливней,

– говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Одесского облсовета Юрия Димчогло, больше всего пострадали такие села:

Долинское;

Лиманское;

Котловина;

Нагорное.

Вода разрушила там дороги, подтопила дома.

"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – добавил Димчогло. На днях там будут оценивать размер ущерба, нанесенного непогодой.



Одесщину охватила непогода​ / Фото "Думская"



В городе Рени и окружающих селах размыты дороги, затоплены дома / Фото "Топор"

Потоп на улицах Одесщины: смотрите видео

Пострадал город Рени и окружающие села: смотрите карту

Непогода в Украине: что известно

Обратите внимание! Укргидрометцентр предупреждает о потенциально опасных погодных условиях 15 июня: грозах с градом и шквалами. Непогоду следует ожидать жителям центральных и восточных областей. На Западе будет несколько спокойнее.