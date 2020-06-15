Непогода в Одесской области: вода разрушила дороги и затопила дома – видео
В Одесской области в результате непогоды пострадал город Рени и соседние села. Ливни 13 – 14 июня спровоцировали мощные потоки воды. Они разрушили дороги и затопили дома.
Непогода 13 – 14 июня нанесла Одесской области страшные убытки, сообщает "Думская".
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Мощные потоки воды пронеслись по улицам города Рени Одесской области и окружающих сел во время ливней,
– говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя Одесского облсовета Юрия Димчогло, больше всего пострадали такие села:
- Долинское;
- Лиманское;
- Котловина;
- Нагорное.
Вода разрушила там дороги, подтопила дома.
"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – добавил Димчогло. На днях там будут оценивать размер ущерба, нанесенного непогодой.
Одесщину охватила непогода / Фото "Думская"
В городе Рени и окружающих селах размыты дороги, затоплены дома / Фото "Топор"
Потоп на улицах Одесщины: смотрите видео
Пострадал город Рени и окружающие села: смотрите карту
Непогода в Украине: что известно
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