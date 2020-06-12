Вечером 11 июня непогода ударила по ряду западных областей. Львовщину накрыла гроза с сильными порывами ветра и градом. А вот на Закарпатье мощный ливень затопил улицы и разрушил несколько мостов.

В результате непогоды на Львовщине погибла женщина. Трагедия произошла в Брюховичах, подо Львовом. Женщина находилась в дачном доме, когда на него упало дерево. Ее придавило, от полученных травм 28-летняя женщина погибла на месте. Вместе с ней был 5-летний ребенок, который, к счастью, не пострадал.

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На Львовщине из-за падения дерева погибла женщина / Фото Брюховицкого поселкового совета

Тем временем на Закарпатье ливни вызвали локальные потопы. К примеру, в селе Приборжавское Иршавского района дождь с градом привел к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушил 4 мостовых перехода, передают в Довжанской ОТО.



Подтопления на Закарпатье / Фото Довжанской ОТО



На Закарпатье затопило село Приборжавское / Фото Довжанской ОТО



Сильные ливни подтопили дома и разрушили мосты на Закарпатье / Фото Довжанской ОТО

Также повреждены 2 километра дороги и 100 метров береговой линии ручья Мочарный.

Подтопление Приборжавского: видео

Ситуация в Приборжавском после ливня: видео

Обратите внимание! Украину и 12 июня накроет сильная непогода. Мощные грозовые дожди, кроме западных регионов, пройдут еще и на Винниччине.