Сразу в нескольких украинских городах 16 июня прошлась непогода. Сильные ливни и шквальные ветры наделали беды в Николаеве и Ужгороде. В Днепре ветер повалил с десяток деревьев, а в Киеве дерево даже упало на девушку. К счастью, и жива и даже без серьезных повреждений.

Ливень в Ужгороде

Смотрите также На Закарпатье снова затопило село, улицы превратились в реки: ужасные фото, видео

В Ужгороде из-за сильных ливней затопило целый микрорайон Радванка. А в одной из самых низких точек города под воду ушел автомобиль, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети.

Дождь в городе шел всего в течение часа, однако многие улицы после него напоминали небольшие озера.

Микрорайон Радванка в Ужгороде затопило: видео

Видео из подтопленного микрорайона в Ужгороде публиковали пользователи соцсетей.

Более того, под мостом по улице Анкудинова затопило переезд. Следовательно, в водяную ловушку там попал внедорожник.

Внедорожник утонул в Ужгороде: видео

Большая вода в Николаеве

В Николаеве из-за сильного дождя также подтопило улицы. Сточные канализации во многих точках города не справлялись с потоками воды. Движение транспорта было фактически заблокировано из-за подтопленных улиц.

Последствия непогоды в Николаеве/ Фото news.pn

Ливень длился пол часа, однако за это время в городе выпала почти половина месячной нормы осадков.

Николаев в воде: видео

Хто там просив регіональні місцеві потопи? Мико pic.twitter.com/D41kWlMyjD — Housepainter (@go2the5dogs) June 16, 2020

Затопленные улицы Николаева: видео

Потоками воды в городе местами смывался асфальт, а иногда – и брусчатка.

Смыт дождем асфальт / Фото news.pn

Деревопад в Днепре

В Днепре тоже прошел сильный дождь, однако большего вреда городу и его окрестностям нанес мощный ветер. Он повалил десятки деревьев, в частности, – на Криворожском шоссе. Деревья и сухие ветки перекрыли движение по шоссе в сторону Днепра.

Непогода в Днепре и вблизи города

Последствия непогоды в Киеве

А вот в столице в неприятный способ напомнила о себе непогода пронеслась по городу 15 июня. Так, днем на улице Гарматной на девушку упало дерево. Вероятно, его подкосил ураган, хозяйничал в Киеве накануне.

В Киеве дерево упало на девушку / Фото из соцсетей

Девушка получила небольшие травмы и ее госпитализировали. В соцсетях опубликовали фото, сделанное сразу после инцидента. На нем видно, что пострадавшая сидит на асфальте, но травм при этом не заметно.

С места инцидента девушку забрала "скорая" / Фото из соцсетей

Обратите внимание! Синоптики предупреждают о непогоде и 17 июня. Обещают грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока страны, град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, в западных областях местами значительный дождь (И уровень опасности, желтый).