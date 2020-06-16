Вода по пояс и деревопад: Украину накрыла мощная непогода – фото и видео
Сразу в нескольких украинских городах 16 июня прошлась непогода. Сильные ливни и шквальные ветры наделали беды в Николаеве и Ужгороде. В Днепре ветер повалил с десяток деревьев, а в Киеве дерево даже упало на девушку. К счастью, и жива и даже без серьезных повреждений.
Ливень в Ужгороде
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В Ужгороде из-за сильных ливней затопило целый микрорайон Радванка. А в одной из самых низких точек города под воду ушел автомобиль, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети.
Дождь в городе шел всего в течение часа, однако многие улицы после него напоминали небольшие озера.
Микрорайон Радванка в Ужгороде затопило: видео
Видео из подтопленного микрорайона в Ужгороде публиковали пользователи соцсетей.
Более того, под мостом по улице Анкудинова затопило переезд. Следовательно, в водяную ловушку там попал внедорожник.
Внедорожник утонул в Ужгороде: видео
Большая вода в Николаеве
В Николаеве из-за сильного дождя также подтопило улицы. Сточные канализации во многих точках города не справлялись с потоками воды. Движение транспорта было фактически заблокировано из-за подтопленных улиц.
Последствия непогоды в Николаеве/ Фото news.pn
Ливень длился пол часа, однако за это время в городе выпала почти половина месячной нормы осадков.
Николаев в воде: видео
Затопленные улицы Николаева: видео
Потоками воды в городе местами смывался асфальт, а иногда – и брусчатка.
Смыт дождем асфальт / Фото news.pn
Деревопад в Днепре
В Днепре тоже прошел сильный дождь, однако большего вреда городу и его окрестностям нанес мощный ветер. Он повалил десятки деревьев, в частности, – на Криворожском шоссе. Деревья и сухие ветки перекрыли движение по шоссе в сторону Днепра.
Непогода в Днепре и вблизи города
Последствия непогоды в Киеве
А вот в столице в неприятный способ напомнила о себе непогода пронеслась по городу 15 июня. Так, днем на улице Гарматной на девушку упало дерево. Вероятно, его подкосил ураган, хозяйничал в Киеве накануне.
В Киеве дерево упало на девушку / Фото из соцсетей
Девушка получила небольшие травмы и ее госпитализировали. В соцсетях опубликовали фото, сделанное сразу после инцидента. На нем видно, что пострадавшая сидит на асфальте, но травм при этом не заметно.
С места инцидента девушку забрала "скорая" / Фото из соцсетей