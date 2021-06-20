Непогода бушует в Украине: без электричества – десятки населенных пунктов

Плохие погодные условия не покидают украинскую территорию. Так из-за мощных порывов ветра и грозы обесточило 57 населенных пунктов.

Сработали системы защиты ЛЭП в 4 областях Украины. Над тем, чтобы вернуть электричество в дома, работают бригады облэнерго.

Ранее Юг Украины страдает от ливней и шквального ветра: шокирующие последствия – видео

В каких областях есть проблемы с электроснабжением:

Житомирская – 23 населенных пункта,

Винницкая – 20,

Киевская – 11,

Донецкая – 3.

На Днепропетровщине и Донетчине подтопило города

Ливневые дожди натворили бедствия в Днепре. В Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города еще с 17 – 18 июня остаются частично подтопленными 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств. Только за последние сутки спасатели откачали 65 тысяч 189 кубометров воды.

В Мариуполе вода – на 30 приусадебных участках в садовом товариществе "Метеор". Здесь 17 июня из-за поднятия уровня воды произошел перелив через дамбу Старокрымского водохранилища.

Бывает и такое Лучший праздник, чем Новый год, – директор турагентства из России обрадовалась затоплению Ялты