Непогода бушует в Украине: без электричества – десятки населенных пунктов

Плохие погодные условия не покидают украинскую территорию. Так из-за мощных порывов ветра и грозы обесточило 57 населенных пунктов.
Сработали системы защиты ЛЭП в 4 областях Украины. Над тем, чтобы вернуть электричество в дома, работают бригады облэнерго.
Ранее Юг Украины страдает от ливней и шквального ветра: шокирующие последствия – видео
В каких областях есть проблемы с электроснабжением:
- Житомирская – 23 населенных пункта,
- Винницкая – 20,
- Киевская – 11,
- Донецкая – 3.
На Днепропетровщине и Донетчине подтопило города
Ливневые дожди натворили бедствия в Днепре. В Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города еще с 17 – 18 июня остаются частично подтопленными 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств. Только за последние сутки спасатели откачали 65 тысяч 189 кубометров воды.
В Мариуполе вода – на 30 приусадебных участках в садовом товариществе "Метеор". Здесь 17 июня из-за поднятия уровня воды произошел перелив через дамбу Старокрымского водохранилища.
Бывает и такое Лучший праздник, чем Новый год, – директор турагентства из России обрадовалась затоплению Ялты
Что происходит в Ялте?
Между тем в оккупированной Ялте ситуация с потопом близка к катастрофической. Один человек погиб, двое пропали без вести, еще 24 травмировались. На маршруты не вышли городские автобусы. В городе – режим чрезвычайной ситуации.