Затопленные дома и даже погибшие: Украина пережила страшную непогоду – видео

Украина страдала от атмосферных фронтов циклона Бернд. Мощные ливни с сильными порывами ветра, а иногда и с градом, превращали улицы городов в реки, заливали дома и домохозяйства, блокировали движение транспорта, валили деревья и оставляли целые населенные пункты без электричества.

Машины буквально плавали по улицам. Из-за затопления даже пришлось закрывать несколько станций метрополитена на правом берегу.

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Кропивницкий

В течение 2 дней бушевала непогода и в Кропивницком. Шквальный ветер валил деревья. Насаждения падали прямо на дороги. Ветви повредили линии электропередач. Без питания остались сразу 3 микрорайона города.

Разрушены 28 деревьев, 8 кровель. Затоплены 14 подъездов. Были залиты электрощитовые. Жители какое-то время были без света в помещениях,

– заявил заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун.

Бердянск

Смертельные последствия принесла непогода в Бердянске. Под открытым небом, на одном из местных перекрестков, 2 мужчин поразило током от оборванного электропровода. Погибшим было 45 и 55 лет.

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Чтобы избежать дальнейших трагических последствий, электроснабжение прекратили во всем городе. Сначала подачу света планировали восстановить сразу после завершения грозы, но и по состоянию на утро некоторые районы оставались обесточенными из-за подтопления трансформаторных и распределительных подстанций.

Больше всего выпало в городе Бердянск, там было зафиксировано 126 миллиметров осадков, что соответствует 350% от месячной нормы,

– рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Запорожской области Анна Фармуга.

Одесса

Оправляется от мощного урагана и Одесса. За 4 часа, которые длился ливень, там выпала 2-месячная норма осадков. Как заявил городской голова Геннадий Труханов, город оказался буквально на грани катастрофы, ведь вода в Хаджибейском лимане поднялась до уровня дороги, которая проходит по дамбе.

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На пляже Аркадия стихия буквально сносила все на своем пути. Там размыло и прорвало канализационный коллектор. С огромных труб вытекали фекальные отходы. Несмотря на невыносимую вонь, на пляжах – немало туристов. Люди лежат просто рядом с канализационными трубами, а также купаются в море.

Работники пляжных клубов до сих пор наводят порядок в своих заведениях. Сегодня город уже понемногу оживает. Во всех районах восстановили электроснабжение. Впрочем коммунальщики продолжают убирать поваленные деревья и расчищать от грязи дороги и трамвайные пути. Большая часть общественного транспорта уже работает в обычном режиме.