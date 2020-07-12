Вследствие непогоды в Украине по состоянию на утро 12 июля остались без электричества 100 населенных пунктов в трех западных областях.

Из-за дождя и сильных порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач, сообщает ГСЧС.

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По состоянию на 7:00 12 июля в Украине обесточены 100 населенных пунктов.

Тока нет в 3 областях:

Львовская область (54 населенных пункта);

Ровенская область (29 населенных пунктов);

Закарпатская область (17 населенных пунктов).

Как сообщает ГСЧС, для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода снова накрывает Украину: что известно

► 12 июля грозы, ливни и шквальный ветер придут в западные области Украины. В некоторых область будет град.

► Синоптики объявили о И уровень опасности (желтый) в Ровенской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. На Закарпатье и в Карпатах, на Львовщине ожидают мощные ливни, уровень опасности достигает уже II уровня (оранжевого).

► В других регионах Украины осадков наоборот не прогнозируют. Зато, из-за жаркой погоды 12 июля в южных, восточных областях Украины и в Днепропетровской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.