Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за непогоды в западных областях. Он выразил соболезнования семьям погибших. А пострадавших заверил, что государство обязательно восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Зеленский пообещал пострадавшим помощь

Видеообращение президента относительно непогоды в Западной Украине опубликовал Офис Президента.

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Президент заявил, что государство делает все необходимое для преодоления и минимизации последствий природного бедствия. По его словам, сейчас к работам привлекли сотни спасателей, нацгвардейцев, полицейских. Людям доставили продукты, воду и предметы первой необходимости.

Президент выразил соболезнования семьям погибших. Он заверил людей, пострадавших в результате наводнения, что государство не оставит их в беде.

Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру, обязательно решим вопрос жилья,

– подчеркнул президент.

И добавил, что пострадавшим выделят необходимую финансовую помощь.

Над проблемой паводков будут работать

Глава государства выразил надежду, что ситуация не будет обостряться. "Единственное, что радует сегодня, это прогноз на ближайшие дни, согласно которому уровень осадков и воды в реках снизится", – отметил Зеленский.

Он отметил, что на днях власть рассмотрит полноценную стратегию, привлечет всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно навсегда или хотя бы на десятилетия вперед.

Обращение Владимира Зеленского относительно наводнений на Западной Украине: видео

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