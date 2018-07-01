Непогода натворила бед в Украине: обесточены 136 населенных пунктов, подтоплены дома

Из-за ухудшения погодных условий в Украине произошло обесточивание 136 населенных пунктов в 4 областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, в Днепропетровской области без света остались 74 населенных пункта, в Киевской – 29, Запорожской и Луганской – 30.

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При этом в 5 областях Украины подтоплены и повреждены жилые дома и объекты социальной сферы.

Так, на территории Днепропетровской области повреждены крыши 9 жилых домов, здания детского лагеря и здания СОШ, повалено около 150 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

В 4 районах Львовщины подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов, 9 подвалов жилых домов и 4 приусадебных участка. Повреждено 2 дороги местного значения.

В 8 районах Ивано-Франковской области подтоплены 190 частных жилых домов и 1324 приусадебных участка, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, разрушены 5 автомобильных дорог местного значения.

В Чернигове были частично подтоплены 40 улиц и около 100 приусадебных участков.

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В Беловодском районе Луганщины было частично подтоплено 25 приусадебных участков.