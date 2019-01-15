Непогода помешала этапу Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сильные снегопады поставили под вопрос проведение этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Во вторник, 15 января, было запланировано официальное открытие. Сам этап должен был стартовать в среду, 16 января, с мужского спринта. Но его могут перенести на четверг. Об этом сообщает издание Bild.

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Отмечается, что все будет зависеть от прогноза погоды на среду. При этом церемония открытия точно не произойдет во вторник.

Стоит отметить, что на четверг запланирован женский спринт. А уже в пятницу должна состояться мужская эстафета. В субботу эстафету будут бежать женщины. А в воскресенье, 20 января – два масс-старты – мужской и женский.

Напомним, сейчас в Альпах за сильных снегопадов угроза схода лавин. Одна такая обрушилась на отель в Швейцарии, в результате чего как минимум три человека были травмированы. В Австрии под лавиной погибли трое туристов, еще один пропал без вести.

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