Непогода в Киеве: огромное дерево упало на дом и повредило балконы (фото)

В среду, 25 июля, в Киеве на улице Данилы Щербаковского, 32/38 огромный тополь упал на пятиэтажный жилой дом. Дерево повредило крышу дома и балконы.

Об этом сообщает "Информатор".

О происшествии известили чрезвычайников, которые примерно до 2 часов ночи проводили работы по ликвидации последствий непогоды. Спасатели бензопилой поэтапно разрезали дерево и убирали его. Обошлось без пострадавших.

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Кроме поваленного тополя, на месте обнаружили еще два сломанных дерева. Причиной также является непогода, которая бушует в Киеве в последние дни.

К слову, из-за аномального количество осадков в Киеве мэр города Виталий Кличко поручил чрезвычайникам откачивать воду насосами в местах, где ситуация с подтоплением является критической.