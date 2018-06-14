Непогода в Киеве: в сети опубликовали момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню

В сети опубликовали момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню / Фото Александра Гусева

В Киеве вечером 14 июня начались гроза и сильный ветер со скоростью 15-20 м/сек. По прогнозу Укргидромецентра непогода не утихнет также 15 июня.