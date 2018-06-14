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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Непогода в Киеве: в сети опубликовали момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню

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В сети опубликовали момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню
В сети опубликовали момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню / Фото Александра Гусева

В Киеве вечером 14 июня начались гроза и сильный ветер со скоростью 15-20 м/сек. По прогнозу Укргидромецентра непогода не утихнет также 15 июня.

В соцсетях пользователи публикуют виде непогоды в столице.

Фотограф Александр Гусев смог снять момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

 

Теги: Новости Киева Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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