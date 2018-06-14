Непогода в Киеве: в сети опубликовали момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню
В Киеве вечером 14 июня начались гроза и сильный ветер со скоростью 15-20 м/сек. По прогнозу Укргидромецентра непогода не утихнет также 15 июня.
В соцсетях пользователи публикуют виде непогоды в столице.
Фотограф Александр Гусев смог снять момент попадания молнии в Дорогожицкую телебашню. Видео он разместил на своей странице в Facebook.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии