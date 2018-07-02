Непогода в последний день июня: в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд

30 июня в Киеве был зафиксирован рекорд. В этот день в столице выпало больше осадков за последние почти 130 лет.

Как отчитываются в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, первый месяц лета был довольно теплым, но поразил рекордом в последний день.

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Так, по данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +20,6 градусов, а это почти 2,5 градуса больше климатической нормы.

Самая высокая температура в первый месяц лета была зафиксирована 22 июня, когда столбики термометров поднялись до +30,7. А вот холоднее всего было в начале месяца – 7 июня было зафиксировано всего +8,5 градуса.

Однако в июне погода в Киеве удивила вовсе не температурным рекордом.

В последний день первого месяца лета в столице выпало более полуметра осадков (68,3 миллиметра). По данным специалистов этот показатель является самым большим за 128 лет наблюдений для этого дня.

Предыдущий рекорд 30 июня был зафиксирован еще в далеком 1896 году. Тогда в Киеве выпало почти втрое меньше осадков, чем теперь (26,8 миллиметра).

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