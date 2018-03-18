Непогода в Украине: как украинцы борются с нежданным возвратом зимы

В Украине продолжает бушевать непогода. 134 населенных пункта в 8 областях страны остались без света, а на Полтавщине несколько деревень затопило. Украинцы продолжают бороться с последствиями капризов погоды.

На Тернопольщине дорожники всю ночь боролись с последствиями непогоды. Там работало более ста единиц техники. Снегом засыпало и крупнейший регион западной Украины. На Львовщине на утро без света остались почти три десятка населенных пунктов, а спасатели вытащили из сугробов два десятка машин. Целый день метет и в самом Львове.

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На Закарпатье на заснеженной трассе Киев – Чоп под Ужгородом грузовик столкнулся с микроавтобусом. К счастью, обошлось без серьезных травм.

А пока запад страны страдает от сильного снегопада, в Харькове сильный мороз и гололедица на дорогах. Синоптики назвали Харьковскую область эпицентром столкновения двух циклонов – более теплого юго-западного и более холодного северо-восточного.

На Полтавщине продолжают ликвидировать последствия подтопления. Там пострадали десятки населенных пунктов в 11 районах. Чтобы выкачать воду, привлекли все экипажи городской службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего для ликвидации данного происшествия были привлечены 32 единицы техники и около 80 человек личного состава. Было откачано 13 тысяч 580 кубометров воды,

– подчеркнул начальник отдела информации и коммуникаций Управления ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский.

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Тем временем дорожники убеждают, что по состоянию на сейчас дороги по всей Украине расчищены, а пробок нет. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме. Синоптики прогнозируют, что теплее станет уже на следующей неделе.