Непогода в Украине: как жители регионов встретили четвертый месяц зимы

"Перезимовать весну", так уже шутят относительно погоды. Снежные заносы, сугробы и морозы – экватор марта в Украине выдался совсем не весенним. Зима заполонила все регионы Украины, и если западные области весь удар приняли на выходных, то в центре и на Востоке непогода в самом разгаре. Спасатели сотнями вытаскивают машины из сугробов, а коммунальщики чистят дороги даже в профессиональный праздник.

Что такое по-настоящему не весенний март вовсю почувствовали в Днепре. За 12 часов в городе выпала норма осадков за два месяца. Некоторые дома в частном секторе засыпало по окна, а машины не видно под сугробами. Утром город просто остановился, и людям пришлось добираться на работу пешком.

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Чтобы избежать чрезвычайной ситуации в городе, городская власть объявила о недельных каникулах для всех школьников. Устроили двухдневные выходные и для всех работников бюджетной сферы. Тем временем в работе снегоуборочной техники перерывов не будет. Коммунальщики будут усиленно работать, пока не очистят город от снега, так как кое-где высота насыпей достигает одного метра, так что даже пройти было трудно.

Зато на крупных автодорогах непогоду удалось сдержать. И дорожники, и спасатели уверяют, что ситуация контролируемая. Впрочем, потенциально опасные участки все же есть.

На сегодня самая сложная ситуация на южном обходе, это направление от Кривого Рога в Запорожье. Сейчас там движение только по одной полосе, в сторону Запорожья,

– сообщил заместитель начальника ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

А в Запорожье сегодня перевернулась маршрутка с двумя десятками пассажиров. По словам водителя, он ехал по заснеженной дороге и не увидел бордюр. Его занесло и машина перевернулась. Как следствие, 4 человека получили травмы, а двоих из них даже госпитализировали.

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На Харьковщине наиболее проблемным участком стала автодорога Купянск – Сватово, чтобы ее почистить, пришлось взять тяжелую технику – тягач БАТ-2. Но без снежного плена и ледяных ловушек не обошлось. Так в поселке Высокое бензовоз пришлось тащить на гору пиротехническим "КрАЗом", из-за гололеда водитель не смог заехать сам.

Оказывали помощь автоцистерне, безновозу, перевозившему легковоспламеняющуюся жидкость. Привлекались наши подразделения в Харькове в Индустриальном и Московском районах. Там работал легковой транспорт и 2 кареты скорой помощи,

– отметил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Тем временем во Львове, где непогода свирепствовала на выходных, выпало три месячныз нормы снега. Впрочем, с погодными капризами в городе справились. Правда, для этого коммунальщикам пришлось активно поработать даже в свой профессиональный праздник – 18 марта. Благодаря усилиям коммунальщиков, снежного коллапса в городе не было. Утром на дороги выехали 90% коммунального транспорта и 70% частников.

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Тем временем, в Украине остаются обесточенными почти полторы сотни населенных пунктов в центральных, восточных и южных регионах. По данным синоптиков, зима еще несколько дней не будет отступать. На протяжении всей недели прогнозируют морозную температуру. Впрочем, уже с 26 марта наконец придет такое долгожданное потепление.