Непогода в Украине: на Буковине ударили рекордные за последние 60 лет морозы

Неделю заснеженная Украина борется с непогодой. Однако расслабляться рано – говорят синоптики. На смену двум циклонам нас движется третий. Идти снег будет меньше, а вот морозить будет еще больше.

Лопатами жители Херсона расчищают тропинку к дому. Там, где лопатой не справиться, работают снегоочистительные машины. Однако их не хватает. Из-за заметенных дорог только треть маршруток в Херсоне вышла на рейс. Спасатели прогнозируют, что последующие дни будет еще хуже.

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"На вечер 2 марта – 3 марта ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому спасатели призывают быть осторожными, не выезжать на автотранспорте и ограничить выход из дома", – прокомментировала руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС в Херсонской области Квита Заобурна.

А вот Буковина этой ночью побила температурные рекорды. Там зафиксировали самую низкую температуру за последние 60 лет – почти 22 градуса.

В Черкассах из-за нерасчищенных дорог скорая не успевает на вызовы. Вместо необходимых 10 минут на дорогу к пациентам – на не экстренные вызовы медики тратят до 15-ти.

Харьковские коммунальщики продолжают работать в круглосуточном режиме. Город готовится к возвращению непогоды.

Сегодня до полуночи и почти сутки мы ожидаем заряд снега, который был вчера. Это также проблема, которую мы будем решать,

– заверил глава Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

В Киеве ситуация нормализуется. Проехать автомобилями легче, чем 1 марта. Однако транспорт ходит с перебоями.

Чтобы же люди имели где согреться по всей стране развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева. Но синоптики не спешат радовать – на Украину движется новый – уже третий за неделю мощный циклон.

"Активный циклон обусловит сложные погодные условия на большей части территории Украины, за исключением большинства западных областей", – сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Уже 3 марта центральную Украину будет обильно засыпать снегом, а на юге обещают еще и дождь и морозы будут только укрепляться. Потеплеет только со следующей недели.

К слову, Европу тоже не отпускают морозы и снегопады. Стихия уже унесла жизни полсотни людей в разных странах. В Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза. В Великобритании объявили самый высокий – "красный" – уровень опасности. Больше всего от низких температур страдают бездомные и беженцы, не имеющие возможности согреться.