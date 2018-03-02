15:39
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Непогода в Украине: на Буковине ударили рекордные за последние 60 лет морозы

18:18, 2 марта 967 Читати новину українською

Неделю заснеженная Украина борется с непогодой. Однако расслабляться рано – говорят синоптики. На смену двум циклонам нас движется третий. Идти снег будет меньше, а вот морозить будет еще больше.

Лопатами жители Херсона расчищают тропинку к дому. Там, где лопатой не справиться, работают снегоочистительные машины. Однако их не хватает. Из-за заметенных дорог только треть маршруток в Херсоне вышла на рейс. Спасатели прогнозируют, что последующие дни будет еще хуже.

Читайте также: Непогода в Украине: на Херсонщине в травмпункт попали более 60 пациентов

"На вечер 2 марта – 3 марта ожидается ухудшение погодных условий. Поэтому спасатели призывают быть осторожными, не выезжать на автотранспорте и ограничить выход из дома", – прокомментировала руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС в Херсонской области Квита Заобурна.

А вот Буковина этой ночью побила температурные рекорды. Там зафиксировали самую низкую температуру за последние 60 лет – почти 22 градуса.

В Черкассах из-за нерасчищенных дорог скорая не успевает на вызовы. Вместо необходимых 10 минут на дорогу к пациентам – на не экстренные вызовы медики тратят до 15-ти.

Харьковские коммунальщики продолжают работать в круглосуточном режиме. Город готовится к возвращению непогоды.

Сегодня до полуночи и почти сутки мы ожидаем заряд снега, который был вчера. Это также проблема, которую мы будем решать,
– заверил глава Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

В Киеве ситуация нормализуется. Проехать автомобилями легче, чем 1 марта. Однако транспорт ходит с перебоями.

Чтобы же люди имели где согреться по всей стране развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева. Но синоптики не спешат радовать – на Украину движется новый – уже третий за неделю мощный циклон.

"Активный циклон обусловит сложные погодные условия на большей части территории Украины, за исключением большинства западных областей", – сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Уже 3 марта центральную Украину будет обильно засыпать снегом, а на юге обещают еще и дождь и морозы будут только укрепляться. Потеплеет только со следующей недели.

К слову, Европу тоже не отпускают морозы и снегопады. Стихия уже унесла жизни полсотни людей в разных странах. В Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза. В Великобритании объявили самый высокий – "красный" – уровень опасности. Больше всего от низких температур страдают бездомные и беженцы, не имеющие возможности согреться.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Погода Новости Черкасс Новости Киева Новости Херсона Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 940
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 787
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
167
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
878
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
459
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук