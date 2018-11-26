Непогода в Украине: полиция ограничила движение в Киевской области и въезд в Киев
Из-за непогоды в Украине, полиция начала ограничивать движение на автомобильных дорогах общего пользования.
Так, в Киевской области полиция начала в пределах Киевской области ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, сообщили в Укравтодор.
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Кроме того, правоохранители пропускают по 5 фур с интервалом 5-10 минут в Киев.
Источник: 24 Канал
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