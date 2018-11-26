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      Непогода в Украине: полиция ограничила движение в Киевской области и въезд в Киев

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      Непогода в Украине
      Непогода в Украине / Информатор

      Из-за непогоды в Украине, полиция начала ограничивать движение на автомобильных дорогах общего пользования.

      Так, в Киевской области полиция начала в пределах Киевской области ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, сообщили в Укравтодор.

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      Кроме того, правоохранители пропускают по 5 фур с интервалом 5-10 минут в Киев.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто Укравтодор Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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