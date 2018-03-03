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Непогода в Украине: в Черкассах люди с лопатами выпихивали троллейбус

18:33, 3 марта 393 Читати новину українською

Часть Харькова без тепла, потому что прорвало теплотрассу, на дорогах Житомирщины пробки, в Киев и Николаев ограничили въезд транспорта, а в Черкассах люди самостоятельно выталкивали троллейбус.

В Харькове холодно не только на улицах, но в и домах. Этой ночью в городе прорвало теплотрассу. Без тепла почти сотня домов и больница. В больницу привезли генератор, а вот в домах отопление появится только к вечеру. Скорее всего, говорят коммунальщики, авария не ликвидируют.

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А накануне на Харьковщине спасатели доставали из-под снежного завала 12-летнюю девочку.

Ребенок гулял с подругой у оврага. Когда встала на конец 20-метровой пропасти, произошел обвал. Девочку нашли под двухметровым слоем снега. Она не дышала, но к счастью, ребенка удалось спасти.

На дорогах Житомирщины машины буксуют в снегу. Особенно сложно проехать по трассе Выступовичи-Житомир. Непросто и пешеходам. Им приходится буквально перепрыгивать сугробы снега. Общественный транспорт ходит с перебоями,

А утром на нерасчищенной дороге сошел с линии троллейбус и на полчаса перегородил движение транспорта. Люди не стали ждать коммунальщиков и сами взялись его забирать с пути.

Троллейбус в гармошку совсем сложило и он перегородил дорогу – ни скорая не могла проехать. Хорошо, что все люди объединились и пихали с лопатами,
– отметил член общественного совета КП "Черкассыэлектортранс" Валерий Мироненко.

Из-за непогоды ограничили въезд автомобилей в Николаев и Киев. Общественный транспорт в столице уже курсирует не по графику. Киевляне жалуются не на коммунальщиков, а прежде всего на владельцев автомобилей.

Между тем, синоптики почти по всей территории Украины сегодня прогнозируют снег с дождем. На дорогах гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными – предупреждают синоптики.

К слову, Европу тоже не отпускают морозы и снегопады. Стихия уже унесла жизни полсотни людей в разных странах. В Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза. В Великобритании объявили высокий "красный" уровень опасности. Больше всего от низких температур страдают бездомные и беженцы, не имеющие возможности согреться.

Теги: Новости Украины Новости Житомира Новости Харькова Погода Новости Черкасс Непогода в Украине Транспорт
Источник: 24 Канал
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