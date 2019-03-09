Непогода в Украине: в каких регионах будет опаснее всего 10 марта

10 марта в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Из-за непогоды синоптики объявили второй уровень опасности – оранжевый. Кроме того, в некоторых районах высокогорья Карпат синоптики прогнозируют снеголавинную опасность, а на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье – повышение уровня воды.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение суток в западных областях будут наблюдаться порывы ветра скоростью 25-28 метров в секунду. На остальной же территории днем скорость ветра составит 15-20 метров в секунду.

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Что такое II уровень опасности? Погодные условия являются крайне опасными, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Специалисты рекомендуют проявлять максимальную осторожность во время пребывания в зоне воздействия погодных явлений.



Где 10 марта в Украине ожидаются сильные порывы ветра

Опасно 10 марта будет и в высокогорье Закарпатской области, поскольку здесь ожидается снеголавинная опасность 3 уровня (значительная).

Что такое 3 уровень снеголавинной опасности? Снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузок. Возможно схождение отдельных природных средних и крупных лавин. Частично неблагоприятные условия.

Зато на Львовщине, Ивано-Франковщине и Буковине синоптики прогнозируют 2 уровень снеголавинной опасности (умеренная).

Что такое 2 уровень снеголавинной опасности? Снежный покров умеренно закреплен лишь на некоторых крутых склонах, на других – закреплен хорошо. Сход лавин вероятен, в частности из-за высоких дополнительных нагрузок, в основном на крутых склонах. Большие природные лавины не ожидаются. В основном благоприятные условия.



Снеголавинная ситуация в Украине 10 марта

В ГСЧС, со своей стороны, предупреждают о продолжении повышения уровня воды в реке Тиса на участке Хуст – Вилок. Произойдет это из-за добегания паводковой волны с верховьев. В частности, в Хусте вода поднимется на 0,3 – 0,6 метра, а в поселке Вилок – на 1,2 – 1,5 метра над текущим уровнем.

Участок Хуст – Вилок

Кроме того, 10-12 марта из-за оттепели и осадков на реках бассейна Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра над уровнями, которые были зафиксированы в 8 часов утра 9 марта.

Река Днестр на границе Львовской и Ивано-Франковской областей

В то же время спасатели успокаивают, что подъемы уровней воды будут происходить без угрозы негативных последствий.

Подробнее с прогнозом погоды на 10 марта Вы можете ознакомиться по этой ссылке.