Непогода в Украине: в Одессе запретили въезд в город грузовиков, Киев тоже может запретить

Из-за непогоды в Украине в Одессе запретили въезд грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В Киеве решения будут приниматься оперативно, в случае необходимости.

Как сообщили в Одесском городском совете запрет въезда грузового транспорта в город будет действовать до 23:00 часов 20 марта.

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Что касается Киева, то в случае необходимости соответствующие службы города будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на въезд тяжеловесного и большегрузного транспорта в столицу. По прогнозу синоптиков, 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра, 7-12 м/сек.

Стоит добавить, что запрета на въезд грузового транспорта во Львов, Харьков или Запорожье нет.