Непогода в Украине: зима вернулась с метелями и гололедом

В Украину вернулась зима. Снегопады накрыли запад, центр и северо-восточные области. Без света остались два десятка населенных пунктов. Из-за дождя и существенное снижение температуры на дорогах прогнозируют гололедицу.

На Волыни под тяжестью снега, который шел всю ночь, оборвались провода. Как следствие, два десятка населенных пунктов остались без электричества. Из-за заснеженных дорог туда еле попадают бригады облэнерго. Одну машину из снега пришлось вытаскивать даже спасателям. Благодаря им к месту назначения доехала и скорая.

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"Мы вытащили из снежных заносов 12 машин, в том числе крупногабаритные машины и легковые", – рассказала начальник пресс-службы Управления ГСЧС в Волынской области Ирина Варварук.

Однако не обошлось и без аварий. Здесь из-за заснеженной дороги не смогли разминуться КАМАЗ и микроавтобус. Водителя и пассажира микроавтобуса с травмами доставили в больницу.

В Житомире за ночь выпало более 10 сантиметров снега. Коммунальщики отчитываются, что начали работать еще с ночи, впрочем все убирать не успевают. Тяжело и водителям – техника коммунальщиков доехала только до центральных улиц.

Конечно, автомобиль заносит. Для безопасного движения лучше ехать 20-30 километров в час,

– отметил житель Житомира Денис.

Заснежило и столицу. Киевляне к таким горам снега посреди весны относятся с юмором. Зато не до шуток было на въезде в Киев. Возле поселка Мила на Житомирской трассе из-за ДТП образовалась огромная пробка. Здесь микроавтобус столкнулся с грузовиком, три человека госпитализированы. Из-за заснеженной трассы водители не справились с управлением. Чтобы избежать аварий, полицейские просят водителей придерживаться безопасной дистанции и без надобности не выезжать.

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Даже если и нет снега, а минусовая температура, дорожное покрытие – скользкое. Гололедица наблюдается преимущественно на мостах и ​​дорогах государственного значения. Во время движения нужно всегда соблюдать дистанцию ​​и резко не менять направление движения,

– подчеркнул старший инспектор патрульной полиции Львовской области Иван Стефурак.

Однако те водители, которые еще не успели переобуть зимнюю резину на летнюю, радуются.

Стоит отметить, что правительство утвердило план мероприятий по борьбе с непогодой. В усиленном режиме будут работать спасатели и работники дорожных служб. Сейчас снег убирают 600 машин и почти тысяча человек. Не расслабятся они и завтра, ведь вьюга не утихнет несколько дней. В Карпатах синоптики прогнозируют сход лавин. Также они отмечают, что весну следует ожидать только с середины следующей недели