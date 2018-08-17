Непогода во Львове: за день выпало 28% осадков от месячной нормы

В пятницу, 17 августа, во Львове бурлила ужасная непогода. Мощный дождь, который продолжался в городе больше часа, подтопил немало улиц. По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии за день во Львове выпало 28% осадков от месячной нормы.

Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

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По состоянию на 21:00 час во Львове выпало 21,3 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы. В общем месячная норма составляет 76 мм осадков,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас к работе привлечены все службы города. Завтра для коммунальных предприятий также объявлен рабочий день.

По состоянию на 21:20 17 августа восстановлена полностью работа электротранспорта в городе.

"Жителей города просят обо всех чрезвычайных ситуациях сообщать "Горячей линии города" по тел. 15-80, чтобы коммунальные службы оперативно реагировали и устраняли недостатки непогоды", – добавили в городском совете.