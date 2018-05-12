Непокоренные спортсмены-ветераны: в Киеве начался финальный отбор на международные Invictus Game

В столице начался финальный отбор в национальную команду на "Игры непокоренных". Лучшие спортсмены-ветераны второй раз будут представлять Украину в нынешних соревнованиях в австралийском Сиднее.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала журналистка Анна Сердюк.

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В 2018 году зарегистрировались 355 участников, а это вдвое больше, чем в прошлом году, однако появились не все. Соревнуются в различных дисциплинах: механической плотине, стрельбе из лука, беге, толкании ядра, прыжках в длину. Есть также плавание и соревнования на велосипедах. Все это происходит на 3-х локациях: стадион "Пионер", Труханов остров и бассейн ЦСК.

Однако, главная цель соревнования – социальная, – говорят организаторы.

Invictus Games – о том, чтобы показать людям, что в любом состоянии возможно начать заниматься спортом, и возможно поэтому адаптироваться к жизни. Такие соревнования также очень важны для семей, так как семья ветерана страдает не меньше от того, что происходит,

– рассказала соорганизатор Алина Фролова.

Среди спортсменов выберут 15 наилучших. Именно они станут сборной Украины на международных "Играх непокоренных" в Сиднее. Однако, их объявят только 1 июня. В прошлом году наша команда завоевала 14 медалей, 8 из которых – золотые.