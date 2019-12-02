Неполнолетние средь бела дня обстреляли многоэтажку во Львове

Во Львове двое подростков, вероятно, для развлечения стреляли по окнам многоэтажки. Дом располагается на улице Владимира Великого. Интересно, стреляли злоумышленники из соседней улицы Княгини Ольги.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, обстрел многоэтажного дома произошел в середине дня – около 15:00 30 ноября.

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Об инциденте правоохранителям сообщили жители улицы Владимира Великого, которые заявили, что кто-то стреляет по окнам их дома.

Инспекторы, прибывшие на место происшествия, установили, что открывали огонь из недостроенного здания, расположенного напротив. Заметим, что оно располагается на соседней улице Княгини Ольги.

При осмотре этого недостроенного здания правоохранители там обнаружили двух несовершеннолетних ребят: одному – 14-ть, а второму – 15 лет. На вопрос, что они там делают, подростки ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был с собой предмет, похожий на пистолет, и также газовый баллончик "Терен 4".

На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.