Непоправимая утрата: в Одесской области простились с погибшим воином Георгием Халиковым

В Одесской области простились с погибшим бойцом украинской армии Георгием Халиковым. Его убили российские наемники на Донбассе 26 октября.

Церемония прощания проходила в поселке Березино, в Тарутинском районе. Туда 29 октября пришли не только родные и знакомые, но и собратья воина.

К теме Известно имя военного, смертельно раненного боевиками: фото защитника Украины

Флаги и собратья с оружием

Халиков был служащим 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". На фото с церемонии заметно, что туда пришли достаточно много людей. Погребение проходило со всеми военными почестями.

На похоронах развевалось немало желто-голубых флагов. А собратья убитого военного держали в руках оружие.

Церемония прощания с Георгием Халиковым / Фото телеграма "Думская" и коллаж 24 канала

Что известно о Георгии Халикове

Мужчина родом из Шишакова на Полтавщине. Он был военнослужащим 30 лет. У погибшего героя остались два сына, один из которых тоже был участником войны на Донбассе.

Сам Георгий сказал, что хочет воевать до победы. Мол, именно на фронте приносит государству больше пользы. Он не только воевал, но и учил молодых бойцов. Больше о судьбе мужчины – по ссылке.