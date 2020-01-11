Неправильная реинтеграция Донбаса: кто и зачем устроил облаву на украинцев

Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот – старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.

Несмотря на заявления различных политиков, которые обещают мир, выборы в ОРДЛО и начало процесса реинтеграции неподконтрольной территории в Украину, начало нового года показало, что в ОРДЛО идет обратный процесс. Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот – старательно искореняют любое украинское присутствие в ОРДЛО.

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С первых дней января боевики устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров. Людей без "паспортов ДНР" (а таких в ОРДЛО большинство) ловят на улицах патрули и отвозят в "РОВД". Там проверяют телефон, берут отпечатки пальцев. Украинские паспорта больше не признаются удостоверением личности. Машины без "номеров ДНР" арестовывают и увозят на штрафстоянку.