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Неправильно заваренный чай может серьезно навредить здоровью

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Неправильно заваренный чай может серьезно навредить здоровью
Неправильно заваренный чай может серьезно навредить здоровью / unsplash.com

Потребление очень горячего чая и заваривание его кипятком недопустимы – это может привести к ряду заболеваний.

1. Употребление очень горячего чая может обжечь стенки пищевода и желудка, это может привести к возникновению ряда заболеваний, в частности онкологических, передает 24apteka.

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2. Также нельзя заливать в заварник кипяток. Знатоки чайных церемоний из Китая выделили три основных стадии закипания воды: первая – начало закипания (пузырьки скапливаются возле стенок чайника); на второй стадии пузырьков становится много; третья называется "белый ключ" – пузырьки активно устремляются вверх.

via GIPHY

На этой стадии температура воды составляет 85-90 градусов по шкале Цельсия – именно тогда необходимо заваривать чай.

В чае содержится огромное количество полезных веществ, в частности, катехин, кофеин и L-тианин. Катехин и кофеин обладают мощными антиоксидантными свойствами, предотвращают повреждение клеток.

Кофеин бодрит, а L-тианин расслабляет, не снижая концентрацию внимания. А кипяток убивает в чайном листе все эти полезные свойства.

3. И это еще не все. За 15-30 минут после того, как вы его залили, стоит напиток выпить. Даже идеально заваренный чай, особенно черный, после полного остывания превращается в яд.

via GIPHY

Через час в нем не останется никаких полезных веществ, он насытится дубильными и другими вредными соединениями. Именно по этой причине не стоит заваривать по несколько раз один и тот же чай.

Из-за неблагоприятной экологической ситуации в листья чая попадают алюминий, кадмий, мышьяк. Вредные вещества накапливаются в листьях и покидают их последними. Например, кадмий вызывает отравление, а его высокая концентрация в организме разрушает печень и почки.

4. Крепким чаем тоже не стоит увлекаться – это уничтожает зубную эмаль и вызывает хрупкость костей.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь Советы
Источник: 24 Канал
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