Неприступная красота: Каменец-Подольскую крепость показали с высоты птичьего полета

Средневековую крепость в городе Каменец-Подольский показали с высоты – форпост поражает своей неприступной красотой.

Видео опубликовал Ukraїner.

Особенностью крепости является уникальное сочетание ландшафта с неприступной фортификационной системой. Остров, на котором стоит крепость, окруженный каньоном, что образует петлю вокруг островка. По каньону протекает река Смотрич.

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Оборонительное сооружение состоит из двух частей – Старого замка, который защищал подход к перешейка между полуостровом и "материком", где стояла древняя часть Каменец-Подольского, и Нового замка, который прикрывал крепость со стороны поля.

Добавим, проект Ukraїner стартовал в июне 2016 года. Команда проекта снимает репортажи о географии и людей Украины, особенно неизведанные и малоизвестные ее уголки.

Создатели проекта, Ukraїner интересно рассказывают познавательные истории об отдаленных уголках, людях, искусстве и еде. Кроме того, по результатам экспедиции планируют создать современные путеводители по Украине на нескольких языках