Непризнание Православной церкви Украины в мире и перевооружение российской армии – топ-5 видео

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Не все страны признают Православную церковь Украины

Сербская православная церковь не признает автокефалию Православной церкви Украины – так утверждает РПЦ, однако официальной позиции Сербской церкви до сих пор нет. Кроме того, Румынская православная церковь придерживается примерно такой же позиции, что и Сербская. В Румынии говорят лишь о том, что "собираются" определить свою точку зрения.

Антиохийская церковь (Ближний Восток) стала на сторону России. А вот Болгарская – почти раскололась из-за Украины: патриарх поддержал автокефалию ПЦУ, но многие влиятельные иерархи явно настроены пророссийски. Польская православная церковь с центром в Варшаве тоже осудила Объединительный собор в Украине. О позиции других стран – читайте здесь.

Непризнание некоторыми странами ПЦУ: смотрите видео

Как Россия готовится к глобальной войне

Руководство России уже не первый год угрожает всему миру глобальной войной, с каждым годом аргументы становятся все серьезнее. По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, Вооруженные силы РФ на протяжении последних шести лет получили 109 межконтинентальных баллистических ракет и 3712 модернизированных танков.

Однако в перевооружение армии Россия вложила сотни миллиардов долларов. А российские военные убеждены, что и здесь не все хорошо: воиныувальняются. Кроме того, в России граждане установили "могилу Путину". Она представляет собой черное надгробие с фотографией хозяина Кремля и годами жизни 1952-2019.

Перевооружение российской армии: смотрите видео

Жуткое убийство работника Администрации Порошенко

14 марта утром в Шевченковском районе Киева прохожие нашли тело мужчины неподалеку от строящейся церкви. Выяснилось, что это – работник администрации Президента Александр Бухтатый. Он был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

На сайте Национальной полиции обнародовали информацию о том, что на теле убитого работника АП "явных признаков насильственной смерти не обнаружено". Однако "Украинская правда" сообщила, что у мужчины украли телефон и банковскую карточку. К тому же, у него был разбитый и окровавленный нос.

Убийство сотрудника Администрации Президента в Киеве: смотрите видео

Сильный ветер наделал беды в Украине

11 марта в Украине объявили штормовое предупреждение из-за мощных порывов ветра, которые местами достигали до 40 метров в секунду. Непогода наделала много бед и унесла жизни по меньшей мере трех человек.

На Житомирщине мощный ветер сорвал кровлю со здания, которое упало на двух женщин. На Винниччине на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. А в Тернополе вблизи заправки "ОККО" на улице Шептицкого на женщину упал рекламный щит.

Ужасная непогода наделала беды в Украине: смотрите видео

Политические договорняки перед выборами-2019

Пока Арсен Аваков пытается сдружиться с Юлией Тимошенко, есть "народнофронтовцы", которые пытаются наладить связи с БПП. Чиновники из правящей коалиции, которые хотят примкнуть к оппозиции; оппоненты, которые враждуют лишь на публику; политические договорняки во главе с олигархами – этим сопровождаются нынешние избирательные гонки.

В то же время, недавно в эфире одного из телеканалов Тимошенко, Гриценко, Садовый и Владимир Зеленский подписали меморандум, согласно которому обязуются совместно следить за честными выборами.

Разные олигархи хотят разных президентов: смотрите видео