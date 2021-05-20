Кабінет міністрів посилює податковий тиск на всі галузі бізнесу та виробництва. Експерти кажуть: для країн з перехідною економікою, серед яких Україна, податки навпаки треба знижувати, щоб підняти рівень життя і дати старт бізнесу та інвесторам. На цьому наголошує голова комітету економістів України Андрій Новак.

Підвищення податків, тим паче не прогнозоване, викликає одну реакцію – тінізація. Будь-яка війна, навіть так звана війна з олігархами, це завжди конфлікт і негатив, що призведе до відтоку капіталу з України,

– сказав експерт.

Крім того, зауважують фахівці, підвищений податок для однієї галузі, може негативно позначитися на інших факторах життя українців. Очікується здороження алкоголю, тютюнових виробів, металу, що призведе до зростання цін на житло, підвищена ціна пального вплине на логістику, а отже додасть в ціні споживчий кошик. За ці "новації" заплатять пересічні українці.