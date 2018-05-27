"Неравнодушные, показали зубы!", – дети пострадавшего поблагодарили активистов за погром киосков

Праворадикальные организации разбили киоск кавказцев, которые накануне избили ветерана войны. Все произошло 27 мая на одном из киевских рынков "Лесной".

Два дня назад местные продавцы группой набросились на военного пенсионера Семена Санникова. Он вступился за женщину, которой они угрожали. Такое поведение продавцов вызвало бурю возмущения в соцсетях. Особенно людей разозлило то, что вовремя не среагировала полиция.

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Поэтому националистические организации и ветераны АТО приехали на рынок чтобы вступиться за пострадавшего. Праворадикальные активисты разгромили киоск нападавших. Полицейские в этот раз приехали быстро, со щитами взялись охранять магазин "Рошен", а против активистов применили газ. В ответ в стражей порядка полетели камни.



Из-за этого задержали 37 активистов. Некоторых из них из участка со временем отпускают, избитыми.

Развернулись и вышли в парк Киото... Просто шли, догнала полиция повалила на землю, без объяснений, почему задерживают,

– прокомментировал ветеран АТО Максим.

Как отметил начальник Андрей Крищенко, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, возбуждено уголовное производство по статьям групповое хулиганство и нанесение телесных повреждений работнику полиции.



А вот дети пострадавшего благодарят активистов, которые вступились за отца.

Неравнодушные люди, патриоты Украины, показали зубы, собрали акцию и разгромили точку продажи обидчиков моего отца. Поклон к земле вам! Нас, настоящих мужчин мало, но мы есть,

– сказали дети пострадавшего пенсионера.

По словам дочери Семена Санникова, у него сломан нос и сотрясение мозга. Одного из его обидчиков сегодня же задержали, того, кто непосредственно нанес удар.