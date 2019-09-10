Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"

Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. До речі, проголосували в один день і за основу, і в цілому, що є певною мірою порушенням регламенту – на чому наголошувала і ворожа "Слугам Народу" "Європейська Солідарність" і навіть дружня дотепер "Батьківщина".

Зауважу, насправді позбавити президента посади буде квестом не з простих. Адже, ухвалена у вівторок процедура імпічменту досить складна й розтягнута в часі.

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Квест "Позбав президента посади"

Покрокова інструкція імпічменту президента: зібрати підписи 226 депутатів, які вважають, що президент вчинив держзраду чи інший кримінальний злочин, за який його варто було б позбавити повноважень – це перший крок. Зібрані підписи ініціюють створення тимчасової слідчої комісії з депутатів, спецслідчих і спецпрокурора, які вивчають обставини скоєного президентом, та звітують у сесійній залі – це крок другий. Якщо їхні аргументи конституційна більшість із 300 депутатів вважатимуть серйозними, вони голосують за звернення до Конституційного Суду. Останній повинен перевірити усе на відповідність щодо Основного Закону та звернутись до Верховного Суду, який перевірить усе на наявність складу злочину – це крок четвертий. І якщо висновки будуть відповідними – це крок п'ятий, то Верховна Рада нарешті має право ухвалити імпічмент президента, але для цього вже має назбиратися 338 голосів, тобто три чверті парламенту – і це буде шостий, завершальний крок у цьому квесті.

Коротко підсумуємо: щоб відсторонити президента від посади верховна Рада має тричі проголосувати, спочатку треба 226 голосів, потому 300 і зрештою 338, це окрім того, що мають бути відповідні висновки Тимчасової слідчої комісії ВР, ухвали від Конституційного та Верховного Судів України. Я вважаю, провести цю процедуру фактично нереально, лише у тому випадку, коли проти президента будуть залізобетонні звинувачення у педофілії, усі решта можливих закидів – навіть держзрада – банально проваляться, адже стількох голосів тричі в залі ВР не назбирається ніколи. Сама ця процедура може тривати місяцями, якщо не роками, може так статися, що простіше буде просто дочекатися, коли в президента спливе термін повноважень, аніж пробувати його усунути з посади через процедуру імпічменту.

Зеленський дотримав свого слова – обіцяв, що законопроєкт про імпічмент буде проголосований одним з перших, то ж саме так зараз і сталося, щоб не говорили однопартійці Порошенка та Тимошенко про порушення регламенту. Утім, якщо бути прихильником теорії змов й знати, що незабаром в країні усе знову з ніг на голову перевернеться, то треба розуміти, що це порушення регламенту президент, теоретично, зможе потому використати на свій захист й нівелювати ним оголошений собі імпічмент. Але я в таке не вірю, що Зеленський вже зараз побоюючись можливого усунення себе з президентської посади, навмисно заклав під цей законопроєкт міну уповільненої дії. Це було б занадто прагматично.

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